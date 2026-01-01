Balkon und Keller brennen bei Magdeburg: Mutige Helferin verletzt

Burg/Genthin - In der Nacht zum Jahreswechsel rückte die Feuerwehr im Jerichower Land zu zwei schweren Bränden aus. Eine Frau wurde verletzt.

Im Jerichower Land brannten in der Neujahrsnacht ein Balkon und ein Keller. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Am Silvesterabend um 22.25 Uhr brannte zunächst der Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Karower Straße in Genthin (Sachsen-Anhalt).

24 Kameraden der freiwilligen Feuerwehr waren vor Ort und gingen schnurstracks gegen die Flammen vor.

Zeugenbefragungen der Polizei ergaben, dass ein 48 Jahre alter Mann vor einem offenen Kellerfenster einen Feuerwerkskörper gezündet hatte, der dann wohl ins Haus flog.

Der Sachschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Doch damit nicht genug: In Burg bei Magdeburg brannte kurz nach dem Jahreswechsel auch noch ein Balkon. Hier ist allerdings unklar, wie das Feuer entstand.