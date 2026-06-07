Balkonbrand greift auf Dachstuhl über: Haus nicht bewohnbar

Schwäbisch Gmünd - Nach einem Brand in Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis ist ein Mehrfamilienhaus unbewohnbar. Ein Bewohner wurde bei dem Feuer leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Mehrere Balkone brannten in Schwäbisch Gmünd, das Feuer schlug auf eine Wohnung und einen Dachstuhl über. © Jason Tschepljakow/dpa

Demnach standen am Sonntagvormittag gegen 10.40 Uhr mehrere Balkone des Hauses in der Schwerzerallee in Brand.

Das Feuer sei auf mindestens eine Wohnung und den Dachstuhl übergeschlagen, hieß es.

Neun Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers im Haus, konnten aber zügig ins Freie gebracht werden, wie der Sprecher mitteilte.