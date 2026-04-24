Balkone brennen lichterloh: Mächtiger Sachschaden

Bad Herrenalb - In einem Mehrfamilienhaus in Bad Herrenalb ist am Donnerstagabend ein Brand ausgebrochen. Eine Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Die Wohnung, auf dessen Balkon, der Brand ausbrach, ist nicht mehr bewohnbar. © Waldemar Gress / EinsatzReport24

Gegen 21.40 Uhr brach das Feuer auf einem Balkon im zweiten Stock in der Kurpromenade Ecke Rehteichweg in einem Mehrfamilienhaus aus, teilt die Polizei mit.

Die Flammen griffen auf den darüberliegenden Balkon über. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Möglicherweise löste eine Zigarette den Brand aus. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei aufgenommen.

Die Feuerwehr evakuierte das Haus und brachte die Bewohner im Kulturhaus unter. Nach den Löscharbeiten konnten sie zurück in ihre Wohnungen.

Die Wohnung im zweiten Stock ist nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt.