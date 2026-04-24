Großbrand hält Feuerwehr die ganze Nacht in Atem
Von Frank Christiansen, Christian Schultz und Michael Brandt
Grevenbroich – Langwieriger und komplizierter Einsatz: Ein Brand auf dem Gelände eines Autoteilehandels mit Schrotthof hat eine große Rauchsäule über Grevenbroich aufsteigen lassen und einen Großalarm ausgelöst.
Zunächst wurden Bewohner des Stadtgebiets Grevenbroich sowie von Teilen der Nachbarkommunen Jüchen und Rommerskirchen vor Rauchgasen gewarnt, wie die Feuerwehr mitteilte.
Messungen hätten aber keine gesundheitsgefährdenden Konzentrationen von Schadstoffen in der Luft ergeben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Diese war in dem Industriegebiet mit allen verfügbaren Kräften vor Ort.
Ein Beschäftigter des Betriebes wurde den Angaben zufolge durch Rauchgase leicht verletzt, musste aber nicht ins Krankenhaus.
In der brennenden Werkstatthalle, in der unter anderem Kunststoffe gelagert waren, explodierten dem Sprecher zufolge einige Druckgasflaschen. Weitere konnten gesichert und gekühlt werden.
Schwieriger Zugang: Halle drohte einzustürzen
Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude des Betriebes oder auf Nachbargrundstücke konnte vermieden werden. Der Brand sei unter Kontrolle, sagte der Sprecher.
Die Löscharbeiten liefen bis etwa drei Uhr nachts. Es habe Schwierigkeiten gegeben, an den Brandherd in der Werkstatthalle zu gelangen, sie sei einsturzgefährdet.
Das Gebäude sei komplett zerstört worden. Zur Höhe des Sachschadens wurden noch keine Angaben gemacht.
Vor Ort waren rund 150 Einsatzkräfte. Der Einsatz sei einer der größten Einsätze der Feuerwehr Grevenbroich seit 2020 gewesen, sagte ein Sprecher.
Titelfoto: Bildmontage: Feuerwehr Grevenbroich