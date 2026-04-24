Großbrand hält Feuerwehr die ganze Nacht in Atem

Grevenbroich – Langwieriger und komplizierter Einsatz: Ein Brand auf dem Gelände eines Autoteilehandels mit Schrotthof hat eine große Rauchsäule über Grevenbroich aufsteigen lassen und einen Großalarm ausgelöst.

Dichter Rauch war über dem Industriegebiet aufgestiegen: Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. © Bildmontage: Feuerwehr Grevenbroich

Zunächst wurden Bewohner des Stadtgebiets Grevenbroich sowie von Teilen der Nachbarkommunen Jüchen und Rommerskirchen vor Rauchgasen gewarnt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Messungen hätten aber keine gesundheitsgefährdenden Konzentrationen von Schadstoffen in der Luft ergeben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Diese war in dem Industriegebiet mit allen verfügbaren Kräften vor Ort.

Ein Beschäftigter des Betriebes wurde den Angaben zufolge durch Rauchgase leicht verletzt, musste aber nicht ins Krankenhaus.

In der brennenden Werkstatthalle, in der unter anderem Kunststoffe gelagert waren, explodierten dem Sprecher zufolge einige Druckgasflaschen. Weitere konnten gesichert und gekühlt werden.