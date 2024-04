17.04.2024 14:05 Bauernhof im Kreis Tübingen brennt lichterloh: Millionenschaden!

Ein landwirtschaftliches Anwesen in Ofterdingen stand am Mittwochmorgen in Vollbrand. Der Schaden wird laut Schätzungen in die Millionen gehen.

Ofterdingen - Ein landwirtschaftliches Anwesen in Ofterdingen (Kreis Tübingen) stand am Mittwochmorgen in Vollbrand. Der Schaden wird laut Schätzungen in den Millionenbereich gehen. Es entwickelte sich eine dunkle Rauchwolke. © Jürgen Meyer/Reutlinger General-Anzeiger /dpa 30 Pferde konnten unverletzt aus dem Lagerhallenkomplex in der Endelbergstraße befreit werden, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. "Bis unters Dach war die Halle mit Stroh gefüllt." Darum entstand laut des Sprechers am Mittwochmorgen starker Rauch. Die Ursache für das Feuer, das um 6.30 Uhr ausbrach, war zunächst unbekannt. Zwei Feuerwehrleute und zwei freiwillige Helfer wurden bei dem Einsatz nach ersten Erkenntnissen verletzt. Mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. Neben den Pferden und Stroh war auch Heizöl und landwirtschaftliches Gerät in den Lagerhallen untergebracht. Feuerwehreinsätze Lagerhalle in Neustadt-Glewe in Flammen: Feuerwehr mit 100 Kräften im Einsatz Die integrierte Leitstelle Tübingen warnte die Bevölkerung vor Brandgasen. Wegen starker Rauchentwicklung wurden Anwohnerinnen und Anwohner in Ofterdingen und Mössingen gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Löscharbeiten dauerten weiter an. Laut Polizei dürfte der Einsatz den ganzen Mittwoch weitergehen. Neben einem Großaufgebot der Feuerwehr war unter anderem auch das Technische Hilfswerk vor Ort.

Titelfoto: Jürgen Meyer/Reutlinger General-Anzeiger /dpa