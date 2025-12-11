Bei Löscharbeiten: Feuerwehr macht schrecklichen Fund in Wohnkomplex

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Wuppertaler Stadtteil Ronsdorf ist am Abend eine Frau ums Leben gekommen.

Von David Hammersen

Wuppertal - Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Wuppertaler Stadtteil Ronsdorf ist am Mittwochabend eine Frau ums Leben gekommen.

Dichter Rauch drang aus der Wohnung im zweiten Stock des Hauses, als die Feuerwehr eintraf.
Die Identität der Toten und die Brandursache seien noch unklar, teilte die Polizei mit.

Die Feuerwehr fand die Leiche bei ihrem Löscheinsatz im zweiten Obergeschoss des Wohnkomplexes in der Straße Am Stadtbahnhof.

Weitere Hausbewohner seien bei dem Brand nicht verletzt worden.

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei waren zuvor gegen 21.15 Uhr zu dem Wohnhaus alarmiert worden.

Die Einsatzkräfte bargen bei den Löscharbeiten eine tote Frau aus der Wohnung.
Das Feuer wurde dann rasch unter Kontrolle gebracht, einige Einsatzkräfte blieben für Nachlöscharbeiten aber weiterhin vor Ort, hieß es von der Polizei.

