Feuer zerstört Haus und Werkstatt: Bis zu 300.000 Euro Schaden

Suhl - In Suhl hat am Mittwoch eine Büchsenmacher-Werkstatt gebrannt.

Die Feuerwehrleute konnten die Flammen löschen, dennoch entstand ein enormer Sachschaden. © Screenshot/Facebook/ASB-Katastrophenschutz Suhl - im ASB Regionalverband Südwestthüringen e.V.

Wie die Polizei berichtet, war das Feuer aus bislang noch ungeklärten Gründen in der Suhler Straße ausgebrochen.

Die Flammen breiteten sich danach rasch aus und griffen von der Werkstatt auf den Wohnbereich des Hauses über.

Ein 58-Jähriger konnte das Gebäude rechtzeitig verlassen, dennoch musste er wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung im Rettungswagen behandelt werden. Er wurde danach leicht verletzt in eine Klinik gebracht.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, allerdings sei das Haus unbewohnbar und nahezu vollständig zerstört.