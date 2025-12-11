Feuer zerstört Haus und Werkstatt: Bis zu 300.000 Euro Schaden
Suhl - In Suhl hat am Mittwoch eine Büchsenmacher-Werkstatt gebrannt.
Wie die Polizei berichtet, war das Feuer aus bislang noch ungeklärten Gründen in der Suhler Straße ausgebrochen.
Die Flammen breiteten sich danach rasch aus und griffen von der Werkstatt auf den Wohnbereich des Hauses über.
Ein 58-Jähriger konnte das Gebäude rechtzeitig verlassen, dennoch musste er wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung im Rettungswagen behandelt werden. Er wurde danach leicht verletzt in eine Klinik gebracht.
Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, allerdings sei das Haus unbewohnbar und nahezu vollständig zerstört.
Der entstandene Sachschaden liegt zwischen 200.000 bis 300.000 Euro. Die Kripo Suhl hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/ASB-Katastrophenschutz Suhl - im ASB Regionalverband Südwestthüringen e.V.