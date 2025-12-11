Feuer in Asylunterkunft: Polizei geht von Brandstiftung aus

Mettmann - Bei einem Brand in einer Asylunterkunft in Mettmann hat die Feuerwehr mehrere Menschen aus dem verrauchten Gebäude gerettet. Die Kriminalpolizei nahm unterdessen Ermittlungen zur Ursache des Feuers auf und geht von Brandstiftung aus.

Die Feuerwehr war in der Nacht zu Mittwoch zu dem Asylheim in Mettmann alarmiert worden. © Feuerwehr Mettmann

Wie ein Sprecher der Feuerwehr schilderte, waren die Kameraden in der Nacht zu Mittwoch gegen 1.04 Uhr zu der Unterkunft in der Seibelstraße alarmiert worden, nachdem die dortige Brandmeldeanlage angeschlagen hatte.

Die Unterkunft war bei Eintreffen der ersten Kräfte stark verraucht gewesen. Viele Bewohner hatten das Gebäude zu diesem Zeitpunkt bereits eigenständig verlassen - doch nicht alle!

So stießen die mit Atemschutzgeräten ausgestatteten Feuerwehrkräfte bei ihrer Absuche aller Räumlichkeiten auf insgesamt vier Menschen, die aus der Unterkunft gerettet und in Sicherheit gebracht wurden. Ein Bewohner hatte sich dabei an einem Fenster im ersten Obergeschoss bemerkbar gemacht und sei mit einer Drehleiter auf sicheren Boden gebracht worden, wie es hieß.

Alle 56 anwesenden Bewohner der Unterkunft wurden vor Ort von Rettungskräften untersucht und in einem Bus der Rheinbahn betreut. Eine Person sei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, so der Feuerwehrsprecher.