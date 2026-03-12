Bei Löscharbeiten: Feuerwehr und Rettungsdienst durch Mann behindert

Drübeck - Am Mittwochabend brannte in Drübeck ( Landkreis Harz ) bei Ilsenburg der Keller eines Wohnhauses. Während des Einsatzes behinderte ein Mann die Arbeiten von Feuerwehrkräften und Sanitätern.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand trotz des Mannes schnell unter Kontrolle bekommen. © Screenshot/Facebook/ffdarlingerode

Das Feuer soll gegen 20.30 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Ilsenburger Straße ausgebrochen sein, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe dort Lagerware aufgrund von einer glühenden Zigarette Feuer gefangen.

Während der Löscharbeiten sorgte ein 38-Jähriger für einen Zwischenfall. Der Mann versuchte nicht nur, die Feuerwehrkameraden an ihrer Arbeit zu behindern, sondern verletzte auch einen Rettungssanitäter.

Dieser habe zuvor versucht, den Mann aus der Gefahrenzone zu begleiten und ihn medizinisch zu versorgen. Auch eine Notärztin wurde während ihrer Arbeit durch den 38-Jährigen mehrfach beleidigt.