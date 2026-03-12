Defekter Lkw legt mehrere Stunden A17 lahm: Das war der Grund

Pirna - Am Mittwochmittag sorgte ein Lkw auf der A17 zwischen Pirna und Heidenau (Richtung Dresden ) für eine erhebliche Verkehrseinschränkung.

Der Lkw verlor durch einen gerissenen Schlauch das schmierige Flockungsmittel. © Fotomontage/Marko Förster

Gegen 12.55 Uhr erhielten die zuständigen Einsatzkräfte einen Anruf von der betroffenen Autobahn. Demnach hatte ein Lkw-Fahrer während seines Transportes bemerkt, wie Flüssigkeit aus dem Fahrzeug-Anhänger austrat.

Schnurstracks eilten die Feuerwehren aus Dohna und Meusegast (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) an den Einsatzort, teilte ein Sprecher der Dresdner Polizei gegenüber der TAG24-Redaktion mit.

Die Standspur sowie der rechte Fahrstreifen wurden von der Autobahnmeisterei Dresden-Nickern abgesperrt, nachdem sich die zunächst unbekannte Flüssigkeit auf der Fahrbahn ausgebreitet hatte. Der Verkehr wurde auf die linke Fahrspur umgeleitet.

Die Einsatzkräfte identifizierten die austretende Substanz als Flockungsmittel, welche die Fahrbahn gefährlich rutschig machte, erklärte die Dresdner Polizei.

Während des dreistündigen Einsatzes fingen die Helfer mehrere Liter des Mittels in Eimern auf. Zusätzlich reinigte eine Spezialmaschine des ADAC Walthers die betroffenen Spuren.