Feuerwehreinsatz auf A4: Auto steht in Vollbrand

Sprockhövel - Die Feuerwehr musste am frühen Donnerstagmorgen zu einem Einsatz auf die A43 bei Sprockhövel (Ennepe-Ruhr-Kreis) gerufen.

Unter Atemschutz löschten Einsatzkräfte der Feuerwehr Sprockhövel den brennenden Wagen auf dem Seitenstreifen der A4. © Feuerwehr Sprockhövel

Gegen 1.05 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, da auf dem Seitenstreifen der Fahrbahn in Richtung Münster ein Auto in Vollbrand stand.

Vor Ort angekommen sicherten die insgesamt 21 Brandbekämpfer zunächst die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und leuchteten diese aus. Anschließend wurden die Flammen unter Atemschutz gelöscht.

Wie es zu dem Feuer kam, ist bislang unklar. Verletzte hat es nicht gegeben.