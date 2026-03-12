Feuerwehreinsatz auf A4: Auto steht in Vollbrand
Sprockhövel - Die Feuerwehr musste am frühen Donnerstagmorgen zu einem Einsatz auf die A43 bei Sprockhövel (Ennepe-Ruhr-Kreis) gerufen.
Gegen 1.05 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, da auf dem Seitenstreifen der Fahrbahn in Richtung Münster ein Auto in Vollbrand stand.
Vor Ort angekommen sicherten die insgesamt 21 Brandbekämpfer zunächst die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und leuchteten diese aus. Anschließend wurden die Flammen unter Atemschutz gelöscht.
Wie es zu dem Feuer kam, ist bislang unklar. Verletzte hat es nicht gegeben.
Der ausgebrannte Wagen musste durch ein Spezialunternehmen abgeschleppt werden. Gegen 2.30 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.
Titelfoto: Feuerwehr Sprockhövel