Erst Stichflamme, dann Großbrand: Wertstoffhof-Feuer hält Einsatzkräfte stundenlang in Atem

Bitterfeld-Wolfen - Mehrere Feuerwehren waren am Mittwochnachmittag auf einem Wertstoffhof in Bitterfeld-Wolfen im Großeinsatz.

Der Rauch über dem Wertstoffhof war kilometerweit zu sehen. © Facebook/Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen

Nach Angaben der Polizei nahm das Unglück gegen 15.30 Uhr seinen Lauf, als ein Baggerfahrer (58) auf dem Gelände An den Rohrwerken Elektroschrott transportierte.

Plötzlich ertönte ein lauter Knall und eine Stichflamme stieg in die Höhe.

Während die Einsatzkräfte anrückten, wurde das gesamte Firmengelände sowie angrenzende Areale evakuiert. Insgesamt waren am Mittwoch 65 Kameraden mit 15 Fahrzeugen im Einsatz.

In ihrem Einsatzbericht erklärte die Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen, bereits bei der Anfahrt eine riesige Rauchwolke über dem Wertstoffhof gesehen zu haben.

Die Stichflamme hatte demnach bereits auf herumliegenden Schrott und andere Materialien übergegriffen.

Die Kameraden waren demnach bis circa 19 Uhr im Einsatz und verbrauchten zur Brandbekämpfung 230.000 Liter Löschwasser. Nach ersten Erkenntnissen entstand vor Ort ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.