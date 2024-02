09.02.2024 16:50 1.200 Sächsisches Kieswerk steht lichterloh in Flammen: Schaden in Millionenhöhe

Großeinsatz der Feuerwehr in Nordsachsen: Ein Kieswerk stand am Donnerstagvormittag lichterloh in Flammen – der Schaden ist immens.

Von Juliane Bonkowski

Belgern-Schildau - Großeinsatz der Feuerwehr in Nordsachsen: Ein Kieswerk stand am Donnerstagvormittag lichterloh in Flammen – der Schaden ist immens. Flammen schlagen aus dem Werk, es entstand ein Schaden in Millionenhöhe. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Belgern Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ist das verheerende Feuer in Liebersee, einem Ortsteil von Belgern-Schildau, gegen 10.45 Uhr während Schweißarbeiten in einer Sieb- und Förderungsanlage ausgebrochen. "Durch die entstandene Hitze und den Kamineffekt breitete sich das Feuer nach oben in die Anlage aus und es entstand ein offenes Feuer, welches sich über einen Teil der Anlage ausbreiten konnte", so Polizeisprecherin Sandra Freitag. Dutzende Einsatzkräfte der Feuerwehren aus der Umgebung von Torgau und Oschatz wurden angefordert. Feuerwehreinsätze Feuerwehr rettet Mann aus Flammen: 43-Jähriger schwebt in Lebensgefahr "Da (...) etliche Stahlträger das Grundgerüst der Anlage bildeten und ein möglicher Einsturz durch nicht erkennbare Tragfähigkeitsverluste so nicht eingeschätzt werden konnte, wurde auf eine Brandbekämpfung von außen gesetzt", so die Freiwillige Feuerwehr Belgern auf Facebook. Erst gegen 13 Uhr konnten die Löscharbeiten beendet werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Allerdings liege der Sachschaden ersten Schätzungen zufolge bei etwa einer Million Euro. Schon von Weitem war eine riesige Rauchwolke erkennbar. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Belgern Zur Brandursache ermittelt jetzt die Kripo. Im Laufe des Freitags sollte ein Spezialist dazu zum Einsatz kommen.

