Beliebte Gaststätte brennt nieder: Wirt meldet sich mit emotionalen Worten

Das Feuer breitete sich rasant im Dachstuhl der "Sudpfanne" in Bayreuth aus. © Feuerwehr Bayreuth

Das Feuer im Stadtteil Oberkonnersreuth sorgte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch für einen Großeinsatz.

Stundenlang kämpften die Feuerwehrleute mit vereinten Kräften gegen die Flammen im Gaststättengebäude. Die Brandausbreitung sei so rasant gewesen, dass der Feuerwehrtrupp wegen der Hitze und Einsturzgefahr nicht mehr zum Löschen in den Dachstuhl habe vordringen können. Dieser soll in nur etwa zehn Minuten komplett in Flammen gestanden haben.

Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von mehr als zwei Millionen Euro. Vier Menschen, darunter drei Feuerwehrleute, wurden während des Einsatzes leicht verletzt.

Die Betreiberfamilie Schmitt meldete sich nach dem Feuer mit emotionalen Worten auf Facebook: "Wir sind geschockt", heißt es in dem Beitrag. Die Familie bedankte sich bei den Einsatzkräften und zeigte sich dankbar, dass niemand ernsthaft verletzt wurde.

Nach mehr als 30 Jahren "Herz und Leidenschaft" sei man nach der Nacht vom 15. August schwer erschüttert.