Bergungsarbeiten dauern an: Lkw brennt auf A72 in Sachsen

Plauen - Auf der Autobahn 72 bei Plauen ( Vogtlandkreis ) ist in der Nacht zu Freitag ein Lastwagen in Brand geraten.

In der Nacht zu Freitag ist auf der A72 bei Plauen ein LKW in Brand geraten. © P. Heinritz/Stadt Plauen/dpa

Wie die Stadtverwaltung Plauen mitteilte, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand, als die Feuerwehr eintraf. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurde nicht verletzt.

Die Fahrbahn war am Freitagmorgen wegen der Lösch- und Bergungsarbeiten zwischen den Anschlussstellen Treuen und Plauen-Ost in Fahrtrichtung Leipzig voll gesperrt. Aktuell bestehen nach Angaben der Stadt nur noch einspurige Einschränkungen.

Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt.