Bergungsarbeiten dauern an: Lkw brennt auf A72 in Sachsen
Von Elisa Luzia Bigdon
Plauen - Auf der Autobahn 72 bei Plauen (Vogtlandkreis) ist in der Nacht zu Freitag ein Lastwagen in Brand geraten.
Wie die Stadtverwaltung Plauen mitteilte, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand, als die Feuerwehr eintraf. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurde nicht verletzt.
Die Fahrbahn war am Freitagmorgen wegen der Lösch- und Bergungsarbeiten zwischen den Anschlussstellen Treuen und Plauen-Ost in Fahrtrichtung Leipzig voll gesperrt. Aktuell bestehen nach Angaben der Stadt nur noch einspurige Einschränkungen.
Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt.
Der entstandene Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 150.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.
Die Sperrung in Richtung Leipzig soll laut Polizei noch bis Mittag andauern.
Titelfoto: P. Heinritz/Stadt Plauen/dpa