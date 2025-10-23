Besucher husten und taumeln: Zwölf Verletzte wegen zu viel Chlor in Therme

Beuren - Wegen zu viel Chlor in der Panorama Therme in Beuren (Kreis Esslingen) sind zwölf Menschen verletzt worden.

Die Therme blieb am Mittwoch geschlossen. © 7aktuell.de | Alexander Hald

Sie hätten über Reizungen der Atemwege geklagt, teilte die Polizei mit.

Die meisten seien gegen 16.30 Uhr vor Ort von Rettungskräften versorgt worden. Drei Menschen seien zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Badegast Fritz schilderte gegenüber dem Newsportal "7aktuell": "Es sind vom Außenbecken Leute reingekommen, die husteten und taumelten. Ich meinte zu meinem Kollegen: 'Das ist Gas, wir müssen raus.'"

Nach aktuellem Kenntnisstand könnte ein technischer Defekt zu der erhöhten Konzentration in einem Außenbecken der Anlage geführt haben, so die Polizei weiter.