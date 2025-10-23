Besucher husten und taumeln: Zwölf Verletzte wegen zu viel Chlor in Therme
Von Kathrin Löffler, Aleksandra Bakmaz und Linda Drewanz
Beuren - Wegen zu viel Chlor in der Panorama Therme in Beuren (Kreis Esslingen) sind zwölf Menschen verletzt worden.
Sie hätten über Reizungen der Atemwege geklagt, teilte die Polizei mit.
Die meisten seien gegen 16.30 Uhr vor Ort von Rettungskräften versorgt worden. Drei Menschen seien zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden.
Badegast Fritz schilderte gegenüber dem Newsportal "7aktuell": "Es sind vom Außenbecken Leute reingekommen, die husteten und taumelten. Ich meinte zu meinem Kollegen: 'Das ist Gas, wir müssen raus.'"
Nach aktuellem Kenntnisstand könnte ein technischer Defekt zu der erhöhten Konzentration in einem Außenbecken der Anlage geführt haben, so die Polizei weiter.
Eine komplette Räumung der Therme sei nach einer entsprechenden Messung der Feuerwehr nicht nötig gewesen. Der Einsatz konnte 18.30 Uhr beendet werden.
Am Mittwoch blieb die Therme geschlossen, am Donnerstag soll sie laut Homepage wieder öffnen.
Titelfoto: 7aktuell.de | Alexander Hald