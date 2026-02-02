Anwohner durch Alarm aufgeschreckt: Hausbrand verursacht hohen Schaden

Obergünzburg – Bei einem Brand an einem Mehrfamilienhaus ist im Landkreis Ostallgäu ist ein Schaden von 100.000 Euro entstanden.

Die Feuerwehr konnte den Brand eindämmen. © Markus Dorer / EinsatzReport24

Anwohner bemerkten in der Nacht auf Montag den Alarm eines Rauchmelders und sahen Flammen an der Fassade des Mehrparteienhauses in der Hans-vom-Stein-Straße.



Alle Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig ins Freie retten, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr verhinderte, dass sich der Brand weiter ausbreiten konnte.

Am Gebäude sowie an der benachbarten Garage entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 100.000 Euro.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Obergünzburg, Burg, Willofs, Untrasried und Ebersbach, sowie zwei Rettungsdienstbesatzungen und eine Notarztbesatzung.