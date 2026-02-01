Knistern weckt Bewohner: Mann rettet sich aus brennendem Haus

Genthin - Der leichte Schlaf eines Anwohners in Genthin ( Landkreis Jerichower Land ) hat ihm am Samstagmorgen möglicherweise das Leben gerettet. Während es in seinem Haus brannte, wachte er rechtzeitig auf.

Die Flammen konnten durch die angerückten Einsatzkräfte gelöscht werden. (Symbolbild) © Anna Ross/dpa

Das laute Knistern des Feuers habe ihn um kurz nach 6 Uhr aus dem Schlaf gerissen, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.

Als der 40-Jährige nachsehen wollte, woher das Geräusch stammte, entdeckte er die Flammen im Nebengelass des elterlichen Wohnhauses, hieß es.

Dort sei der Brand im Badezimmer ausgebrochen.

Nachdem er sich aus dem Haus retten konnte, verständigte er sofort die Feuerwehr sowie die Polizei.

Einsatzkräfte aus Genthin, Altenplathow sowie Mützel rückten an und brachten die Flammen schnell unter Kontrolle. Nachdem diese gelöscht waren, konnte eine erste Schadensanalyse durchgeführt werden.

Ersten Schätzungen zufolge soll der entstandene Schaden im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Personen seien durch das Feuer nicht verletzt worden.