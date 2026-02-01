Auto steht tagelang verlassen an Straße: Plötzlich geht es in Flammen auf
Gräfenhainichen - Die Feuerwehr musste am frühen Sonntagmorgen im Landkreis Wittenberg ausrücken: Auf einer Landstraße brannte ein verwaistes Auto - vom Fahrer fehlt bislang jede Spur.
Der Alarm ging um 3.28 Uhr in der Rettungsleitstelle des Landkreises ein: Der zwischen Sollnitz und Möhlau stehende Wagen stand lichterloh in Flammen, so eine Polizeisprecherin.
Die Feuerwehr löschte den Brand und dokumentierte den Einsatz bei Facebook.
Das Seltsame: Ein Fahrer oder Fahrzeughalter ist bislang nicht bekannt. Den Angaben zufolge soll das Auto bereits seit einigen Tagen verlassen am Straßenrand gestanden haben.
Auch nachdem die Flammen gelöscht waren, blieb es aufgrund der hohen Temperaturen, die von dem Fahrzeug ausgingen, vorerst an Ort und Stelle stehen.
Der Schaden wurde auf rund 5000 Euro geschätzt. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.
Titelfoto: Facebook/Freiwillige Feuerwehr Möhlau