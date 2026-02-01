Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus, sechs weitere Personen verletzt

Hannover - Bei einem Wohnhausbrand im Stadtteil Ricklingen in Hannover ist ein 48-jähriger Mann ums Leben gekommen.

Rauch drang während eines Wohnungsbrandes in Hannover aus einem Fenster. Ein Mann starb durch den Brand. © Moritz Frankenberg/dpa

Das Feuer war am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses auf der Sperlstraße ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Aufgrund der zahlreichen eintreffenden Notrufe wurde der Brand bereits auf der Hinfahrt hoch eingestuft.

Fünf Bewohner wurden durch das Feuer leicht verletzt, zwei weitere mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Einer der Schwerverletzten, der 48-jährige Bewohner der brandbetroffenen Wohnung, erlag kurz darauf seinen Verletzungen.