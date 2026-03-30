Bewohner entkommen Feuer: 200.000 Euro Schaden bei Hausbrand
Von Daniel Wieland
Weil im Schönbuch - Ein Einfamilienhaus in Weil im Schönbuch im Kreis Böblingen ist nach einem Brand am späten Sonntagabend nicht mehr bewohnbar.
Was das Feuer verursacht hat, müsse noch ermittelt werden, sagte ein Polizeisprecher.
Die Bewohner hätten den Brand gegen 21 Uhr selbst bemerkt und sich daraufhin selbstständig ins Freie retten können.
Verletzt wurde demnach niemand.
Der Schaden, der durch das Feuer entstanden ist, wird auf etwa 200.000 Euro eingeschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.
Titelfoto: SDMG / Schulz