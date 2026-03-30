Bewohner entkommen Feuer: 200.000 Euro Schaden bei Hausbrand

Weil im Schönbuch - Ein Einfamilienhaus in Weil im Schönbuch im Kreis Böblingen ist nach einem Brand am späten Sonntagabend nicht mehr bewohnbar.

Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Kräften zu dem Wohnhaus aus. © SDMG / Schulz

Was das Feuer verursacht hat, müsse noch ermittelt werden, sagte ein Polizeisprecher.

Die Bewohner hätten den Brand gegen 21 Uhr selbst bemerkt und sich daraufhin selbstständig ins Freie retten können.

Verletzt wurde demnach niemand.