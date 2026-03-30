Riesige Rauchsäule über Weiterstadt: Flammen-Inferno zerstört Mehrfamilienhaus

Weiterstadt - Riesige Rauchsäule! Ein zunächst kleiner Brand hat sich im südhessischen Weiterstadt am Sonntagnachmittag zu einem Großeinsatz entwickelt: Flammen fraßen sich durch ein Mehrfamilienhaus und machten es schließlich unbewohnbar.

Dichter Rauch steigt aus dem Mehrfamilienhaus in Weiterstadt auf. Das Gebäude ist nach dem Brand unbewohnbar. © 5VISION.NEWS

Wie die Polizei berichtet, wurde gegen 17.24 Uhr zunächst ein Feuer auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses im Birkenweg in Weiterstadt gemeldet.

Innerhalb kurzer Zeit griffen die Flammen auf die darüberliegenden Stockwerke über und breiteten sich bis in das Dachgeschoss aus.

Die riesige Rauchsäule des Brands war bis in Darmstadts Innenstadt sichtbar.

Trotz der schnellen Ausbreitung konnten sich alle Bewohner rechtzeitig und unverletzt ins Freie retten.

Sie mussten anschließend bei Verwandten oder Freunden Unterschlupf suchen, da das Gebäude aktuell nicht mehr bewohnbar ist.

Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden und konnten erst um 22.40 Uhr beendet werden. Im Anschluss sicherte das Technische Hilfswerk (THW) das Gebäude. Diese Maßnahmen dauern derzeit noch an.

Über die Brandursache und den entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu übernimmt die Kriminalpolizei.