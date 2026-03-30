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Verlassener Vierseithof in Ostsachsen brennt: Absicht oder Versehen?

In der Nacht auf Montag musste die Feuerwehr im Löbauer Ortsteil Georgewitz (Landkreis Görlitz) anrücken. Auf einem Privatgrundstück wurde ein Brand gemeldet.

Von Marcus Scholz

Löbau - Alarm! In der Nacht von Sonntag auf Montag musste die Feuerwehr im Löbauer Ortsteil Georgewitz (Landkreis Görlitz) anrücken. Auf einem Privatgrundstück wurde ein Brand gemeldet.

Unter Atemschutz traten die Einsatzkräfte dem Feuer entgegen.
Unter Atemschutz traten die Einsatzkräfte dem Feuer entgegen.  © xcitepress/Brlau

Ein Großaufgebot machte sich gegen 1.40 Uhr auf den Weg zu einem leerstehenden Vierseithof.

Unter Atemschutz nahmen es mehrere Löschtrupps mit den Flammen auf. Nach etwa zwei Stunden war der Brand laut TAG24-Informationen unter Kontrolle, ein Ausbreiten der Flammen auf umliegendes Terrain konnte verhindert werden.

Warum das verlassene Gebäude Feuer gefangen hatte, ist unklar. Auch die Schadenhöhe könne "aufgrund der Umstände vor Ort" noch nicht beziffert werden, teilte die Polizei Görlitz auf TAG24-Anfrage mit.

Brennende Trümmerteile fliegen herum: Feuer an Windrad
Feuerwehreinsätze Brennende Trümmerteile fliegen herum: Feuer an Windrad

Ermittelt werde nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Warum es im leerstehenden Vierseithof gebrannt hatte, dazu ermittelt jetzt die Polizei. Die Feuerwehr hat ihre Pflicht erfüllt.
Warum es im leerstehenden Vierseithof gebrannt hatte, dazu ermittelt jetzt die Polizei. Die Feuerwehr hat ihre Pflicht erfüllt.  © xcitepress/Brlau

Die Ortsdurchfahrt Georgewitz war laut TAG24-Infos während des Einsatzes gesperrt.

Nach Ablöschen wurde der Vierseithof von der Feuerwehr noch auf mögliche Glutnester kontrolliert, im Anschluss die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

Titelfoto: Montage: xcitepress/BrLau (2)

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