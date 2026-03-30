Brennende Trümmerteile fliegen herum: Feuer an Windrad

Crostwitz - Ein heller Flammenschein hat in der Nacht von Sonntag zu Montag den Himmel über Crostwitz im Landkreis Bautzen erleuchtet. Das Maschinenhaus eines Windrads hatte Feuer gefangen.

Das Maschinenhaus des Windrads brannte lichterloh. Warum? Das ist derzeit noch unklar. © xcitepress/Brlau

Gegen 0.45 Uhr schrillte der Alarm, ein Löschtrupp machte sich auf den Weg in Richtung Ortsverbindung S101 zwischen Crostwitz und Sibnitz.

Schon bei der Anfahrt sahen die Einsatzkräfte den Feuerschein in luftiger Höhe. Etwas dagegen unternehmen konnten sie nicht, das Maschinenhaus (Gondel) des Windrads musste den Flammen überlassen werden. Das teilte die Polizeidirektion Görlitz auf TAG24-Anfrage mit.

Währenddessen tat sich eine andere "Baustelle" auf. Brennende Trümmerteile flogen umher, stützten zu Boden, verursachten dort zusätzliche Brandstellen die abgelöscht werden mussten.

Kameraden der Feuerwehr sperrten den Bereich um das Windrad weiträumig ab. Eine Brandwache wurde eingerichtet, um auf weitere herabfallende Teile sofort reagieren zu können.