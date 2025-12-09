Bewohner retten sich ins Freie: Riesiger Schaden bei Hausbrand

Oftersheim - Ein Brand eines Einfamilienhauses hat im Rhein-Neckar-Kreis in der Nacht zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt.

Fünf Hausbewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. © René Priebe / PR Video

Das Feuer sei beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Oftersheim von einem Anbau auf das anliegende Wohnhaus übergesprungen, teilte die Feuerwehr mit.

Die fünf Hausbewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten.

Zwei von Ihnen wurden nach Polizeiangaben in ein Krankenhaus gebracht, verletzt wurde aber niemand.