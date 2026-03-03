Feuerwehr nach Tiefgaragen-Brand im Großeinsatz: Dutzende Anwohner evakuiert

Erkrath - Nach zahlreichen Notrufen ist die Feuerwehr in Erkrath (Kreis Mettmann) am Montag mit einem Großaufgebot zu einem Tiefgaragenbrand ausgerückt. Mehr als ein Dutzend angrenzende Wohnungen mussten evakuiert werden.

Die E-Fahrzeuge brannten vollständig aus. Auch an anderen in der Tiefgarage abgestellten Autos entstand ein Sachschaden. © Patrick Schüller

Wie ein Feuerwehrsprecher am Dienstag schilderte, waren die Einsatzkräfte am späten Montagabend gegen 23.45 Uhr zur Winckelmannstraße nach Erkrath-Hochdahl alarmiert worden, nachdem mehrere Zeugen eine dichte schwarze Rauchwolke beobachtet hatten, die aus der dortigen Tiefgarage emporstieg.

Demnach meldete ein Anrufer, dass auch ein Treppenhaus der beiden an die Tiefgarage angeschlossenen Mehrfamilienhäuser bereits verraucht sei.

Vor Ort stellte sich dann heraus, dass in der Tiefgarage unter anderem auch mehrere E-Fahrzeuge abgestellt worden waren, von denen ein Kleinwagen und ein elektrisches Kleinkraftrad Feuer gefangen hatten.

Während kurz darauf ein Feuerwehr-Trupp unter Atemschutz in das Parkhaus vordrang, um die Flammen zu löschen, räumten zeitgleich weitere Kräfte insgesamt 18 Wohnungen der beiden Mehrfamilienhäuser, wobei 24 Menschen evakuiert wurden.