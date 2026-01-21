Bewohner rufen um Hilfe: Wohnung in Mehrfamilienhaus brennt lichterloh

Monheim am Rhein (NRW) - Die Feuerwehr musste am frühen Mittwochmorgen zu einem Einsatz nach Monheim am Rhein (Kreis Mettmann) ausrücken. In einem Mehrfamilienhaus war ein Brand ausgebrochen.

Der Brand ist aus bislang unklarer Ursache im Erdgeschoss des achtgeschossigen Mehrfamilienhauses ausgebrochen. © Patrick Schüller

Wie die Brandbekämpfer mitteilen, gingen die ersten Notrufe gegen 3.20 Uhr in der Leitstelle ein. Demnach sei es zu einem Feuer im Erdgeschoss eines achtgeschossigen Wohnhauses in der Charlottenburger Straße gekommen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich das Bild: Die betreffende Wohnung stand bereits lichterloh in Flammen. Zudem griff das Feuer bereits auf das darüber liegende Geschoss über.

Die Folge: Auf sämtlichen Etagen standen Personen an Fenstern und Balkonen und riefen um Hilfe, berichtet die Feuerwehr. Der Bewohner der Brandwohnung hatte sich derweil allerdings schon selbstständig ins Freie retten können. Er wurde leicht verletzt.

Aufgrund der unübersichtlichen Lage wurde die Alarmstufe erhöht und eine weitere Drehleiter aus Langenfeld angefordert. Den Brand bekamen die Einsatzkräfte dann recht zügig unter Kontrolle.