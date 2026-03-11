Bobbycar löst Brand in Mehrfamilienhaus aus - halbe Million Euro Schaden

Schönebeck - In einem Mehrfamilienhaus in Schönebeck ( Salzlandkreis ) ist am Dienstagmittag ein Brand ausgebrochen. Zwei Wohnungen sind derzeit unbewohnbar.

Zwei Wohnungen sind derzeit unbewohnbar. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Felgeleben

Ersten Informationen der Polizei zufolge entstand das Feuer im Obergeschoss des Hauses in der Wilhelm-Hellge-Straße.

Ursache für den Brand soll womöglich ein technischer Defekt an einem elektrischen Bobbycar sein. Die Flammen breiteten sich von hier auf die oberen Wohnungen aus.

Die Bewohner konnten das Gebäude glücklicherweise selbstständig verlassen. Zwei der Mieter ließen sich anschließend vorsichtshalber medizinisch untersuchen, erklärte ein Sprecher der Polizei.