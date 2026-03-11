Bobbycar löst Brand in Mehrfamilienhaus aus - halbe Million Euro Schaden
Schönebeck - In einem Mehrfamilienhaus in Schönebeck (Salzlandkreis) ist am Dienstagmittag ein Brand ausgebrochen. Zwei Wohnungen sind derzeit unbewohnbar.
Ersten Informationen der Polizei zufolge entstand das Feuer im Obergeschoss des Hauses in der Wilhelm-Hellge-Straße.
Ursache für den Brand soll womöglich ein technischer Defekt an einem elektrischen Bobbycar sein. Die Flammen breiteten sich von hier auf die oberen Wohnungen aus.
Die Bewohner konnten das Gebäude glücklicherweise selbstständig verlassen. Zwei der Mieter ließen sich anschließend vorsichtshalber medizinisch untersuchen, erklärte ein Sprecher der Polizei.
Nach den Löscharbeiten wurde das Ausmaß des Feuers deutlich. Zwei Wohnungen sind derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Gesamtschaden wird auf rund eine halbe Million Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Felgeleben