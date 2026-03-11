Explosion sprengt geparkten Ford Focus in Sachsen weg: Weiteres Auto wird getroffen

Grimma - In der Nacht zum Mittwoch explodierte eine bisher unbekannte Substanz in Grimma im Landkreis Leipzig so heftig, dass ein Auto komplett beschädigt wurde und in Flammen auf ging. Ein weiteres Fahrzeug wurde von Trümmerteilen getroffen.

Am Mittwochmorgen waren von dem Ford nur noch Überreste übrig. © Medienportal Grimma/Sören Müller

Der Ford Focus stand auf einem Parkplatz in der Wurzener Straße/Weinbergstraße. Gegen 2 Uhr gab es eine Explosion am Fahrzeug.

Das bestätigte eine Polizeisprecherin auf TAG24-Anfrage.

Durch die Wucht der Explosion wurde das Dach und die Windschutzscheibe des Ford weggesprengt. Einige Trümmerteile landeten auf benachbarten Grundstücken, einige trafen einen VW Gold, der in der Nähe abgestellt stand.

Der Ford Focus ging danach in Flammen auf.

Durch das schnelle Handeln der Feuerwehr Grimma konnte eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Fahrzeuge verhindert werden. Der Ford brannte aber vollständig aus.