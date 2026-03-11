 563

Baukran kippt auf Rohbau - Häuser müssen evakuiert werden

Bei Bauarbeiten in Erkrath läuft etwas schief. Ein Kran gerät außer Kontrolle. Im Dach eines Nachbarhauses landet der Haken und die Ladung an der Giebelseite.

Von Volker Danisch

Erkrath - Ein Baukran ist in Erkrath nahe Düsseldorf beim Versetzen von Baumaterial auf einen Rohbau gekippt. Der Haken schlug nach Angaben der Feuerwehr ins Dach eines Wohnhauses ein. Die Sicherungsmaßnahmen an dem Kran in Schieflage werden voraussichtlich den ganzen Mittwoch andauern.

In Erkrath ist ein Baukran auf einen Rohbau gekippt.  © Matthi Rosenkranz/dpa

Drei Gebäude sind nach dem Unfall am frühen Dienstagabend evakuiert worden. Die Bewohner kamen den Angaben zufolge vermutlich privat unter.

Ein viertes Gebäude soll vorübergehend ebenfalls noch evakuiert werden. Für die Sicherungsmaßnahmen ist das Technische Hilfswerk (THW) im Einsatz.

Damit der Kran nicht zurückfallen kann, ist die Bodenplatte samt 30 Tonnen schwerem Kontergewicht mit einem Holzstapel abgestützt worden. Danach soll der Kranmast mit dem Rohbau verbunden werden, damit er nicht wegrutschen kann. Anschließend könne der Kranarm festgezurrt und demontiert werden. 

Die Ladung Gipskartonplatten, die am Haken des Kranes hing, landete an der Giebelseite des Wohnhauses. Es wird von einem Statiker begutachtet. Wenn der Kranhaken aus dem Hausdach entfernt ist, soll ein provisorischer Schutz vor Regen aufgebracht werden, erklärten Vertreter von Feuerwehr und THW.

Der Haken des Krans landete auf dem Dach eines anderen Nachbarhauses.  © Matthi Rosenkranz/dpa

Zur Schadenshöhe machte die Feuerwehr zunächst noch keine Angaben. Die Ursache des Baustellenunfalls muss ebenfalls noch ermittelt werden. Die "Rheinische Post" berichtete über den umgekippten Kran und den Einsatz.

Titelfoto: Matthi Rosenkranz/dpa

