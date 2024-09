Bewohner stirbt nach Wohnungsbrand, Hund muss gerettet werden

Norderstedt - Aus noch ungeklärter Ursache ist am Montagvormittag ein Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Falkenbergstraße ausgebrochen. Ein 58 Jahre alter Bewohner musste von den Einsatzkräften reanimiert werden und verstarb wenig später, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte.