Bewohner von Alarm geweckt: 200.000 Euro Schaden bei Brand in Ketsch

Ketsch - Ein Mann (58) wird am frühen Samstagmorgen vom Rauchmelder geweckt. Kurze Zeit später rückt die Feuerwehr in Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis) an.

Die Feuerwehr bekam den Brand schnell in den Griff. © René Priebe / PR-Video

Der Brand im Krokusweg hatte gegen 1.30 Uhr ein Großaufgebot der Einsatzkräfte aus Brühl, Schwetzingen und Ketsch auf den Plan gerufen. Der 58-Jährige konnte sich glücklicherweise ins Freie retten.

Er erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und kam vorsorglich in eine Klinik.

Ein Übergreifen auf weitere Gebäude konnte verhindert werden. Am Einfamilienhaus entstand jedoch ein hoher Sachschaden von etwa 200.000 Euro.