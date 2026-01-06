Chemie-Alarm in Bonner Tiefgarage: Großeinsatz für Feuerwehr

Bonn - Großeinsatz in Bonn : In der Tiefgarage an der Berliner Freiheit hat ein Reinigungsmittel offenbar für Ärger gesorgt. Feuerwehr und der Rettungsdienst mussten ausrücken, konnten aber schnell Entwarnung geben.

Die Feuerwehr rüstete sich mit Schutzanzügen und Gasmasken und checkte die Tiefgarage gründlich. © Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Reinigungskräfte schlugen offenbar mittags Alarm, nachdem ein Putzmittel chemische Reaktionen gezeigt hatte.

Einsatzkräfte sperrten die Tiefgarage daraufhin großräumig ab. Wie die Feuerwehr berichtet, hatten zu diesem Zeitpunkt bereits alle Menschen den Bereich verlassen.

Für die Profis ging es dann mit entsprechenden Schutzanzügen in die Räumlichkeiten, um Messungen vorzunehmen. Der Verdacht bestand, dass Chlorgas ausgetreten sein könnte.

Schnell folgte dann Entwarnung: Es konnten keine gefährlichen Gase oder Dämpfe festgestellt werden.