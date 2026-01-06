Chemie-Alarm in Bonner Tiefgarage: Großeinsatz für Feuerwehr
Bonn - Großeinsatz in Bonn: In der Tiefgarage an der Berliner Freiheit hat ein Reinigungsmittel offenbar für Ärger gesorgt. Feuerwehr und der Rettungsdienst mussten ausrücken, konnten aber schnell Entwarnung geben.
Reinigungskräfte schlugen offenbar mittags Alarm, nachdem ein Putzmittel chemische Reaktionen gezeigt hatte.
Einsatzkräfte sperrten die Tiefgarage daraufhin großräumig ab. Wie die Feuerwehr berichtet, hatten zu diesem Zeitpunkt bereits alle Menschen den Bereich verlassen.
Für die Profis ging es dann mit entsprechenden Schutzanzügen in die Räumlichkeiten, um Messungen vorzunehmen. Der Verdacht bestand, dass Chlorgas ausgetreten sein könnte.
Schnell folgte dann Entwarnung: Es konnten keine gefährlichen Gase oder Dämpfe festgestellt werden.
Sowohl die Reinigungskräfte als auch das Hotel über der Tiefgaragen kamen unbeschadet davon.
Einziger Nebeneffekt: Durch den großen Einsatz kam es rund um den Bertha-von-Suttner-Platz zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 13.45 Uhr waren aber alle Absperrungen wieder aufgehoben.
Titelfoto: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn