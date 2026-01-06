Brandserie im Harz geht weiter: Nächstes Auto vollständig zerstört

Quedlinburg - Treibt weiterhin ein Feuerteufel im Harz sein Unwesen? Montagnacht wurde erneut ein Auto bei einem Brand zerstört. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das Auto wurde bei dem Brand vollständig zerstört. © Polizeirevier Harz

Nach Angaben des Polizeireviers Harz wurde den Beamten in den Nachtstunden ein brennendes Fahrzeug in der Gersdorfer Straße gemeldet.

In den vergangenen Monaten kam es im Landkreis Harz bereits vermehrt zu zahlreichen Autobränden. Erst vor wenigen Monaten wurde ein VW in Quedlinburg durch ein gelegtes Feuer zerstört.

Bei dem Vorfall am Montag brannte das Auto ebenfalls vollständig aus. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt, erklärte ein Sprecher der Polizei.

Nach den Löscharbeiten beschlagnahmten die Einsatzkräfte der Polizei den Tatort, um die Ermittlungen zur Brandursache aufzunehmen.