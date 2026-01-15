Bewohner wird von Feuer geweckt: Polizei hat erste Vermutung

Ilsenburg - Am frühen Mittwochmorgen brannte ein Einfamilienhaus im Landkreis Harz . Ein Bewohner wurde trotz sofortiger Hilfe verletzt.

In Ilsenburg brannte am Mittwoch ein Einfamilienhaus. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Darlingerode

Der Bewohner eines Einfamilienhauses im Steinweg in Drübeck (Sachsen-Anhalt) wurde gegen 4.30 Uhr durch seinen Rauchmelder aus dem Schlaf geweckt. Als er ins Erdgeschoss des Gebäudes ging, schlug ihm direkt dichter Rauch entgegen.

Ein Nachbar - Ilsenburgs Bürgermeister Denis Loeffke (CDU) - eilte ihm noch zu Hilfe, das Feuer breitete sich aber schnell aus.

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, flohen die beiden Männer aus dem Haus. Der Bewohner wurde leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand im Wohnzimmer glücklicherweise schnell löschen. Der Sachschaden wird auf gut 80.000 Euro geschätzt.