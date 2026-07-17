Feuer in Mehrfamilienhaus: Hund und Frau aus Wohnung gerettet

Weimar - In Weimar hat es am frühen Donnerstagnachmittag in einer Wohnung gebrannt. Die Berufs- sowie die Freiwillige Feuerwehr mussten anrücken.

Die Feuerwehr holte den Vierbeiner aus der Wohnung, eine Nachbarin nahm in anschließend in Obhut. © Johannes Krey - JKFTV.de Foto- und Videojournalist | Drohnenoperator

Das Feuer war kurz vor 13 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Brehmestraße ausgebrochen. Ursache war laut den Einsatzkräften angebranntes Essen gewesen.

Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Gleichzeitig retteten die Kameraden einen Hund und eine Bewohnerin.

Während die Frau anschließend ins örtliche Krankenhaus gebracht wurde, konnte das Tier einer Nachbarin übergeben werden.