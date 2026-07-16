Verheerender Stall-Brand in Sachsen: Feuer breitet sich rasant aus, Straße voll gesperrt

Reinsberg - Großbrand am Donnerstagabend in Reinsberg (Landkreis Mittelsachsen)!

Dichter Rauch quoll aus dem gesamten Gebäude. © Roland Halkasch

Kurz nach 20 brach in einem Stall an der Nordstraße aus noch ungeklärter Ursache ein verheerendes Feuer aus.

Die Warn-App NINA meldete dann gegen 21.30 Uhr eine Geruchsbelästigung aufgrund der starken Rauchentwicklung.

Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz, die Flammen breiteten sich rasant in dem Gebäude aus. Die Löscharbeiten dauerten am späten Abend noch an.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurden glücklicherweise weder Personen noch Tiere bei dem Brand verletzt.

Näheres ist aktuell noch nicht bekannt.