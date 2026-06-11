Dachstuhl steht komplett in Flammen: War ein Blitz der Auslöser?

Glienicke/Nordbahn - Während ein Gewitter über Glienicke/Nordbahn zog, fing plötzlich der Dachstuhl eines Hauses Feuer. Ob ein Blitzeinschlag die Ursache war?

Der Dachstuhl brannte vollständig aus. © 7aktuell.de | P.Neumann

Die Feuerwehr rückte am Mittwoch gegen 17.30 Uhr zu dem Brand in der Bremer Straße aus.

Zuvor war ein Gewitter über die Gemeinde gezogen. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Blitzeinschlag das Feuer verursacht haben. Die Bewohner hätten zudem einen lauten Knall gehört.

Der Dachstuhl stand komplett in Flammen. Doch aufgrund des schnellen Eingriffs gelang es den Einsatzkräften, das Feuer rasch unter Kontrolle zu bringen.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.