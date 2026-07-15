Blitzeinschlag in Wohnhaus: Plötzlich steht der Dachstuhl in Flammen

Liebstadt - Das heftige Unwetter in der vergangenen Nacht hat auch Sachsen nicht verschont! Im Landkreis Sächsische-Schweiz/Osterzgebirge ist ein Blitz in ein Wohnhaus eingeschlagen.

Die Flammen traten an beiden Enden des Dachstuhls aus dem Haus aus. Um das Feuer vollständig löschen zu können, musste ein Teil des Dachs von den Einsatzkräften geöffnet werden. © Marko Förster

Ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden konnte den Einsatz in der vergangenen Nacht gegenüber TAG24 bestätigen.

Laut Informationen, die TAG24 vorliegen, soll die Feuerwehr gegen 2.50 Uhr gerufen worden sein. Zuvor ist ein Blitz in den Dachstuhl eines Wohnhauses auf der Eysoldstraße in Liebstadt eingeschlagen, worauf dieser in Brand geraten ist.

Die wenig später eingetroffenen Einsatzkräfte konnten die Bewohner des Hauses – offenbar ein älteres Rentnerpaar – rechtzeitig evakuieren, sodass niemand durch die Flammen verletzt wurde.

Doch die Flammen fraßen sich weiter durch den Dachstuhl. Dank des rechtzeitigen Eingreifens der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass sich das Feuer noch weiter ausbreitet.