Inferno auf offener Straße: Motorroller fackelt in Wohngebiet ab
Plettenberg - In einem dicht besiedelten Wohngebiet im Märkischen Kreis ist am Dienstag ein Motorroller komplett abgefackelt, der Fahrer wurde leicht verletzt.
Erstinformationen der Feuerwehr zufolge sei man gegen 17 Uhr zum Einsatz im Grafweg alarmiert worden.
Schon auf dem Weg dorthin hatten die Feuerwehrleute eine starke Rauchentwicklung sehen können, heißt es in der Mitteilung.
Beim Eintreffen hatte das Fahrzeug schließlich lichterloh gebrannt. Über die Hintergründe und Ursache des Vorfalls ist derzeit noch nichts bekannt.
Der Fahrer des Rollers dagegen erlitt bei dem Feuer leichte Verletzungen und musste anschließend per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.
Ausgelaufene Betriebsstoffe des Rollers wurden aufgenommen, die Ermittlungen durch die Polizei laufen.
Titelfoto: Feuerwehr Plettenberg