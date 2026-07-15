Inferno auf offener Straße: Motorroller fackelt in Wohngebiet ab

Plettenberg - In einem dicht besiedelten Wohngebiet im Märkischen Kreis ist am Dienstag ein Motorroller komplett abgefackelt, der Fahrer wurde leicht verletzt.

Der Roller brannte vollständig aus, sein Fahrer musste ins Krankenhaus. © Feuerwehr Plettenberg

Erstinformationen der Feuerwehr zufolge sei man gegen 17 Uhr zum Einsatz im Grafweg alarmiert worden.

Schon auf dem Weg dorthin hatten die Feuerwehrleute eine starke Rauchentwicklung sehen können, heißt es in der Mitteilung.

Beim Eintreffen hatte das Fahrzeug schließlich lichterloh gebrannt. Über die Hintergründe und Ursache des Vorfalls ist derzeit noch nichts bekannt.