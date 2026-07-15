Riesige Rauchwolke im Harz: Ehemalige Möbelfabrik brennt lichterloh, Warnung über NINA

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Am Dienstag ist in einer ehemaligen Möbelfabrik ein Feuer ausgebrochen. Auch am Morgen ist die Feuerwehr weiterhin im Einsatz.

Von Sophie Marie Kemnitz

Wernigerode - In einer ehemaligen Möbelfabrik in Wernigerode (Harz) ist am Dienstagabend ein Großbrand ausgebrochen. Die Flammen konnten erst in den Morgenstunden unter Kontrolle gebracht werden.

Die Rauchwolke verteilte sich über Wernigerode.
Die Rauchwolke verteilte sich über Wernigerode.  © Matthias Bein/dpa

Wie die integrierte Leitstelle mitteilte, kümmern sich derzeit etwa 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr um die Nachlöscharbeiten.

Das leerstehende Gebäude war am Abend aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Über der Stadt war eine große Rauchwolke zu sehen.

Anwohner wurden über die Warn-App NINA über mögliche Geruchsbelästigung informiert. Die Warnung bleibt auch am Morgen bestehen. Die Bevölkerung sei jedoch nicht gefährdet.

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Verletzt wurde niemand.

Neben der Feuerwehr und der Polizei war auch das Technische Hilfswerk an dem Einsatz beteiligt. Wohnungen sind laut Angaben der Leitstelle nicht betroffen.

Titelfoto: Matthias Bein/dpa

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