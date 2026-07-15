Großbrand in Mastanlage: Fünf Feuerwehrmänner verletzt, 20.000 Schweine sterben durch Feuer

Coswig (Anhalt)/OT Düben - In der Nacht zu Mittwoch sind in einer Schweinemastanlage in Sachsen-Anhalt circa 20.000 Tiere durch ein Feuer ums Leben gekommen. Fünf Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden verletzt.

Das Feuer breitete sich durch den Wind sehr schnell aus. © Landkreis Wittenberg

Das Feuer brach gegen 0.55 Uhr im Inneren des Schweinemastbetriebes aus, teilte Laura Feix, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau, am Mittwochmorgen mit.

Innerhalb kürzester Zeit griff es auf die Stallungen über und durch den starken Wind breitete es sich so stark aus, dass schließlich zwei Schweineställe vollständig in Flammen standen.

Die herumfliegende Asche sorgte für weitere kleinere Brände auf einem angrenzenden Feld, die aber schnell gelöscht werden konnten.

Die freiwilligen Feuerwehren aus Coswig, Serno, Jeber-Bergfrieden, Weiden, Apollensdorf, Wittenberg-West und Reinsdorf waren mit circa 100 Kameradinnen und Kameraden stundenlang im Einsatz.

Wie der Landkreis Wittenberg auf seiner Webseite mitteilte, wurde der Einsatz erst in den frühen Morgenstunden beendet. Fünf Feuerwehrleute wurden während des Einsatzes leicht verletzt.