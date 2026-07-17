Flammeninferno kostet 20.000 Schweine das Leben: "Hat uns an unsere Grenzen gebracht"

Coswig (Anhalt) - Es sind Bilder, die die Kameraden der Feuerwehren aus Coswig und Umgebung wohl so schnell nicht vergessen werden: Riesige Flammen walzten den Schweinemastbetrieb in der Nacht zu Mittwoch regelrecht nieder , rund 20.000 Tiere starben. Ein Einsatz, der alle Kräfte in jeder Hinsicht an ihre Grenzen brachte.

Eine riesige Feuerwalze zerstörte große Teile des Betriebs und löschte das Leben Tausender Schweine aus. © Facebook/Feuerwehr Coswig / Anhalt

Am Tag nach der Tragödie meldete sich Einsatz- und Ortswehrleiter David Polzin von der Feuerwehr Coswig mit bewegenden wie auch dankbaren Zeilen bei der Community im Landkreis Wittenberg.

"Ich bin stolz auf Euch. Mehr Worte braucht es eigentlich nicht, um diesen Einsatz zu beschreiben", heißt es in der bei Facebook veröffentlichten Stellungnahme. Der Großbrand im Coswiger Ortsteil Düben "hat uns alle an unsere Grenzen gebracht – körperlich, psychisch und emotional".

Und nicht nur das: Die Flammen breiteten sich so rasend schnell aus, dass die Feuerwehrleute immer wieder ihre Positionen aufgeben mussten, um nicht selbst von dem Inferno eingeschlossen oder durch einstürzende Gebäudeteile verletzt zu werden.

Dasselbe galt bei der dynamischen Lage für die Feuerwehrfahrzeuge, die in Sicherheit gebracht werden mussten. Die Drehleiter sei allerdings dennoch durch die Hitze, die von den Flammen ausging, beschädigt worden.

Außerdem wurden fünf Kameradinnen und Kameraden verletzt, denen man eine schnelle Genesung wünsche.