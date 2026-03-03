BMW brennt nach Verfolgungsjagd mit Polizei: Drei Männer verletzt in Kliniken

Hannover - Schock in der Nacht zu Dienstag! Gegen 1.20 Uhr schrillte in der Leitstelle das Telefon: Am Deisterplatz in Hannover-Linden-Süd war ein silberner 3er-BMW verunglückt und stand bereits lichterloh in Flammen. Zuvor lieferte sich der Fahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Am Dienstag ist in Hannover nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ein Auto in Brand geraten. © Feuerwehr Hannover

Drei Personen sollen sich noch im brennenden Fahrzeug befunden haben! Sofort rückte ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst an.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, die erste Erleichterung: Die drei männlichen Insassen hatten sich bereits selbstständig aus dem Wrack retten können. Neben dem jugendlichen Fahrer wurden ein 18-jähriger Mitfahrer sowie ein weiterer Mann, dessen Identität bislang nicht abschließend geklärt ist, verletzt.

Rettungskräfte versorgten die Männer noch vor Ort und brachten sie anschließend in hannoversche Kliniken. Über ihren genauen Gesundheitszustand ist bislang allerdings nichts bekannt.

Später stellte sich heraus: Die drei jungen Männer wollten sich vor dem Unfall offenbar einer Polizeikontrolle entziehen, teilte die Polizei am Mittag mit. Doch zunächst schien während der Kontrolle um 1.15 Uhr alles normal: Der Fahrer hielt an, stieg aus und wurde von den Beamten überprüft.

Doch dann die Wendung: Während die Kontrolle lief, setzte sich der Beifahrer plötzlich auf den Fahrersitz und raste mit dem BMW davon. Mehrere Streifenwagen nahmen die Verfolgung auf.