Feueralarm in Tapetenfabrik: Mitarbeiter verhindern Schlimmeres

Die Wuppertaler Feuerwehr musste am Montagabend zu einem Einsatz zur Tapetenfabrik "Erfurt & Sohn KG" im Stadtteil Beyenburg ausrücken.

Von Tobias Kremer

Wuppertal - Die Wuppertaler Feuerwehr musste am Montagabend zu einem Einsatz zur Tapetenfabrik "Erfurt & Sohn KG" im Stadtteil Beyenburg ausrücken.

Wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilt, hatte die automatische Brandmeldeanlage um kurz nach 21 Uhr ausgelöst, nachdem eine Papierproduktionsanlage Feuer gefangen hatte.

Eine großflächige Ausbreitung der Flammen habe demnach allerdings durch das schnelle Eingreifen der Belegschaft sowie die Sprinkleranlage im Gebäude verhindert werden können.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Maschine im Anschluss vollständig.

Zudem beseitigten sie einige Glutnester, die sich unter dem Dach der Fabrik sowie in der Abluftanlage gebildet hatten.

Zum Abschluss des Einsatzes kontrollierten die Brandbekämpfer die Produktionsanlage sowie das Gebäudedach mithilfe einer Wärmebildkamera, ehe sie gegen 22.45 Uhr den Rückweg zur Wache antreten konnten.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dazu laufen.

