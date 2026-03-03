Feueralarm in Tapetenfabrik: Mitarbeiter verhindern Schlimmeres

Wuppertal - Die Wuppertaler Feuerwehr musste am Montagabend zu einem Einsatz zur Tapetenfabrik "Erfurt & Sohn KG" im Stadtteil Beyenburg ausrücken.

In der Papierfabrik "Erfurt & Sohn KG" in Wuppertal ist es am Montagabend zu einem Feueralarm gekommen. © Matthi Rosenkranz

Wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilt, hatte die automatische Brandmeldeanlage um kurz nach 21 Uhr ausgelöst, nachdem eine Papierproduktionsanlage Feuer gefangen hatte.

Eine großflächige Ausbreitung der Flammen habe demnach allerdings durch das schnelle Eingreifen der Belegschaft sowie die Sprinkleranlage im Gebäude verhindert werden können.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Maschine im Anschluss vollständig.

Zudem beseitigten sie einige Glutnester, die sich unter dem Dach der Fabrik sowie in der Abluftanlage gebildet hatten.