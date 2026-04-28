Böschungssturz endet im Bach: Verletzte Seniorin per Trage gerettet

Berchtesgaden - Eine 82-jährige Einheimische aus Berchtesgaden ist am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr im Höllgraben über eine Böschung abgerutscht und mehrere Meter in einen Bach gestürzt. Dabei erlitt sie eine Kopfverletzung.

Die verletzt Frau wurde mithilfe einer Schleifkorbtrage gerettet. © Angerer, BRK BGL

Ein Notarzt samt Rettungswagen, Feuerwehr und der Wasserrettungsdienst wurden alarmiert, so das Bayerische Rote Kreuz.

Die Einsatzkräfte übernahmen vor Ort die Erstversorgung der nach erster Einschätzung mittelschwer verletzten Frau und stabilisierten ihren Zustand.

Anschließend wurde sie mithilfe einer Schleifkorbtrage und über Steckleiterteile schonend aus dem Graben gerettet.