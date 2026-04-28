Tödliches Unglück in der Börde: 55-jähriger Bewohner stirbt bei Hausbrand

Hohe Börde - Im Ortsteil Bebertal ( Landkreis Börde ) ist am Dienstagnachmittag das Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in Vollbrand geraten. Einsatzkräfte fanden vor Ort eine leblose Person.

Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Gegen 14 Uhr wurde die Rettungsstelle von einem Nachbarn über das Feuer in der Straße "Zum Stobenbrunnen" informiert. Um sich Zutritt zu der unteren Etage zu verschaffen, mussten die Kameraden der Feuerwehr die Eingangstür gewaltsam öffnen.

Hinter der Tür machten sie jedoch einen tragischen Fund – eine leblose Person. Hierbei soll es sich ersten Ermittlungen zufolge um den 55-jährigen Wohnungseigentümer handeln.

"Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte durch den hinzukommenden Notarzt nur noch der Tod des festgestellt werden", so ein Sprecher der Polizei Börde.

Nach vorliegenden Erkenntnissen könnte eine Rauchgasvergiftung zum Tode des Mannes geführt haben. Für die weiteren Ermittlungen wurde der Leichnam beschlagnahmt.

Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang unbekannt.