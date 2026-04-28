Brand-Drama in Langenfeld: Wassermangel lässt Feuerwehr kreativ werden

Langenfeld - In Langenfeld hat am Montagnachmittag ein Mehrfamilienhauses lichterloh gebrannt. Die Feuerwehr war stundenlang im Großeinsatz.

In Langenfeld stand ein Haus komplett in Brand. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. © Tim Oelbermann

Laut Feuerwehr war zunächst gegen 15.30 Uhr nur ein Balkonbrand in der Krüdersheide gemeldet worden. Vor Ort zeigte sich aber schnell: Das komplette Dach stand in Flammen.

Weitere Kräfte rückten und machten sich schnell an die Arbeit. Zu diesem Zeitpunkt, hatten bereits alle Bewohner das Haus unversehrt verlassen.

Knifflig wurde es bei der Wasserversorgung: Ein Hydrant reichte nicht aus.

Also zapften die Einsatzkräfte kurzerhand einen Teich an und ließen zusätzlich Tanklöschfahrzeuge aus umliegenden Städten Wasser herankarren.