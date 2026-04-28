Brand-Drama in Langenfeld: Wassermangel lässt Feuerwehr kreativ werden
Langenfeld - In Langenfeld hat am Montagnachmittag ein Mehrfamilienhauses lichterloh gebrannt. Die Feuerwehr war stundenlang im Großeinsatz.
Laut Feuerwehr war zunächst gegen 15.30 Uhr nur ein Balkonbrand in der Krüdersheide gemeldet worden. Vor Ort zeigte sich aber schnell: Das komplette Dach stand in Flammen.
Weitere Kräfte rückten und machten sich schnell an die Arbeit. Zu diesem Zeitpunkt, hatten bereits alle Bewohner das Haus unversehrt verlassen.
Knifflig wurde es bei der Wasserversorgung: Ein Hydrant reichte nicht aus.
Also zapften die Einsatzkräfte kurzerhand einen Teich an und ließen zusätzlich Tanklöschfahrzeuge aus umliegenden Städten Wasser herankarren.
Das Ganze zog sich erheblich in die Länge, so dass der Einsatz erst gegen 21 Uhr beendet werden konnte.
Einsturzgefahr bestand nicht. Wie hoch der Schaden ist und warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar.
Titelfoto: Tim Oelbermann