Explosion in Nürnberg: Trümmer, zersplitterte Fenster und ein Verletzter

Nürnberg - Ein Verletzter, umherfliegende Trümmer und mehrere beschädigte Autos: In einer Wohnung im Nürnberger Norden ist es am Montagabend zu einer Explosion gekommen.

Bereits beim Anrücken sahen Feuerwehrleute weit verstreute Glassplitter vor einem Gebäude. (Symbolbild) © Sabina Crisan/dpa

Die Feuerwehr rettete dabei einen Verletzten aus dem Apartment in der Ludwig-Feuerbach-Straße. Die Retter wurden gegen 18.30 Uhr alarmiert.

Bereits als die Einsatzkräfte eintrafen, sahen sie weit verstreute Glassplitter vor dem Gebäude, die "auf eine starke Druckwelle" schließen ließen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Eine Flüssiggas-Kartusche mit 300 Gramm Inhalt war demnach explodiert, weil der Druck darin durch Hitzeeinwirkung zu groß geworden war.

Durch die Druckwelle der Explosion wurden nach Angaben der Feuerwehr auch Teile eines Rollladens in einen naheliegenden Baum geschleudert. Zwei bodentiefe Fenster zersplitterten vollständig und die umherfliegenden Trümmer beschädigten mehrere geparkte Fahrzeuge.