Brände halten Feuerwehr in Atem: Stundenlanger Großeinsatz, zehn Menschen in Klinik

Wermelskirchen - Einsatzreicher Tag für die Feuerwehr in Wermelskirchen im Rheinisch-Bergischen Kreis: Die Kräfte sind innerhalb weniger Stunden zu drei Bränden in Mehrfamilienhäusern alarmiert worden.

Alles in Kürze

Die Kameraden hatten am Samstag alle Hände voll zu tun: In Wermelskirchen brannte es innerhalb kurzer Zeit gleich dreimal. © Jan Ohmen/dpa

Insgesamt wurden dabei 23 Personen aus Häusern an der Oberen Waldstraße gerettet, die in fußläufiger Entfernung voneinander liegen, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr am Samstagabend.

Zehn Gerettete seien vorsorglich wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gekommen. Auch ein Feuerwehrmann wurde bei den Einsätzen verletzt und erlitt einen Armbruch.

Bei dem stundenlangen Großeinsatz bekamen die Kameraden auch Unterstützung von anderen Feuerwehren aus der Region. Ebenso waren Ermittler der Polizei vor Ort.

Insgesamt setzten die Kameraden bei ihren Löscharbeiten vier Drehleitern ein. Die Feuerwehr Remscheid brachte zudem weitere Atemschutzgeräte an Ort und Stelle, weil die Einsatzkräfte diese in den verrauchten Brandorten benötigten.

Das Deutsche Rote Kreuz eilte den Kräften darüber hinaus mit Verpflegung zu Hilfe.